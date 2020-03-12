Недавно протоиерей Димитрий Смирнов призвал россиян изменить свое отношение к мигрантам, заявив, что мигранты — будущее России. Мнение протоиерея прокомментировал заведующий сектором изучения миграционных и интеграционных процессов Института социологии РАН Владимир Изявич Мукомель.

"Я вспоминаю старую шутку: если Смирнов "против", то я "за", если вспоминать Евтушенко и Довлатова.

Дело в том, что данная проблема надуманная. Если мы говорим о трудовых мигрантах, то они едут в Россию работать. Они приезжают в нашу страну в соответствии с российским законодательством. Иными словами, приток мигрантов всегда можно отрегулировать.

Это не обстоятельства непреодолимой силы, когда мы не можем ничего сделать. Это во-первых. Во-вторых, в России доля мигрантов ничтожна по сравнению с другими государствами. В большинстве стран Западной Европы мигранты составляют достаточно весомый контингент в присутствующей стороне. Есть страны, где и 15%, и 20%. В арабских странах есть и такие, где мигранты составляют большую часть населения, но они не являются гражданами, не обладают правами граждан.

В России, если мы говорим об иностранных граждан, которые постоянно прибывают на территорию России, и кто-то из членов их семей работает, то таких 5,5-6 миллионов. Это достаточно мало.

Рассматривать мигрантов как угрозу национальной безопасности — возможно, но есть серьезные проблемы: демографические, социальные, связанные с этим экономические, потому что нам нужны рабочие руки. С этой точки зрения мигранты нужны", — заключил эксперт.