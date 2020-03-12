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Источник Правда.Ру

Черногория осталась единственной страной Европы без коронавируса

Общество

Черногория осталась последней страной в Европе, где не было зарегистрировано инцидентов заражения COVID-19.

Такие данные представил эпидемиолог черногорского Института общественного здравоохранения Игор Галич, передает "Интерфакс", ссылаясь на местное ТВ.

Галич пояснил, что медики проверили на коронавирус нового типа свыше двух тысяч человек, сейчас под наблюдением находятся 392 жителя страны. Он рассказал, что для диагностики инфекции требуется всего 2-3 часа.

По заявлению эпидемиолога, черногорские ведомства подготовлены к возможному выявлению коронавируса. Он призвал соотечественников не распространять ложные сведения и не поддаваться панике.

случай черногория коронавирус
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