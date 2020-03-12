В последнее время в Москве наблюдается самое настоящее нашествие енотов. 10 зверьков уже отловлены и помещены в Центр реабилитации диких животных.
С таким сообщением сегодня выступил Сергей Бурмистров, начальник отдела сохранения биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"Я говорил еще в 2016 году, когда эти зверьки стали вдруг очень популярны, что нас ждет енотонашествие. Несколько лет подряд их заводили и контактные зоопарки, и просто люди в качестве домашних питомцев: они ведь такие милые. А потом, когда выяснялось, что зверьки очень агрессивные и не особо поддаются дрессировке, от них начали избавляться. Да и сами еноты частенько сбегают", — рассказывает Бурмистров.
По словам чиновника, за последние десять лет еноты — коренные обитатели Америки — стали встречаться в лесах на юге России.
"В зимний мороз в лесу енот не выживает, но в городе всегда найдет теплый подвал и будет жить на уровне кошки. Что мы в Москве и имеем сейчас. И те 10 особей, что у нас в Центре живут — все собраны с улиц, всех подобрали после звонков жителей на горячую линию. А дальше енотов будет больше", — объясняет Бурмистров.
Эксперт предостерегает от того, чтобы поддаваться эмоциям, если вдруг человек заметит енота на улице.
"Это довольно опасное животное, которое может нанести глубокие укусы.
Алгоритм такой же, как с безнадзорной собакой: не надо подходить, не надо провоцировать. Даже если ему протягивают еду, то он взял, стало мало — и начнет требовать, он может полезть в карман, а когда вы будете его отталкивать, может укусить. Бешенство никто не отменял", — отметил Бурмистров.
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