Осторожно: в Москве замечено нашествие енотов

В последнее время в Москве наблюдается самое настоящее нашествие енотов. 10 зверьков уже отловлены и помещены в Центр реабилитации диких животных.

спасение енота в Москве

С таким сообщением сегодня выступил Сергей Бурмистров, начальник отдела сохранения биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"Я говорил еще в 2016 году, когда эти зверьки стали вдруг очень популярны, что нас ждет енотонашествие. Несколько лет подряд их заводили и контактные зоопарки, и просто люди в качестве домашних питомцев: они ведь такие милые. А потом, когда выяснялось, что зверьки очень агрессивные и не особо поддаются дрессировке, от них начали избавляться. Да и сами еноты частенько сбегают", — рассказывает Бурмистров.

Популяция енотов в России растет

По словам чиновника, за последние десять лет еноты — коренные обитатели Америки — стали встречаться в лесах на юге России.

"В зимний мороз в лесу енот не выживает, но в городе всегда найдет теплый подвал и будет жить на уровне кошки. Что мы в Москве и имеем сейчас. И те 10 особей, что у нас в Центре живут — все собраны с улиц, всех подобрали после звонков жителей на горячую линию. А дальше енотов будет больше", — объясняет Бурмистров.

Енот на улице не менее опасен, чем бродячая собака

Эксперт предостерегает от того, чтобы поддаваться эмоциям, если вдруг человек заметит енота на улице.