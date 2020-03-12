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Источник Правда.Ру

Осторожно: в Москве замечено нашествие енотов

Общество

В последнее время в Москве наблюдается самое настоящее нашествие енотов. 10 зверьков уже отловлены и помещены в Центр реабилитации диких животных.

спасение енота в Москве

С таким сообщением сегодня выступил Сергей Бурмистров, начальник отдела сохранения биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"Я говорил еще в 2016 году, когда эти зверьки стали вдруг очень популярны, что нас ждет енотонашествие. Несколько лет подряд их заводили и контактные зоопарки, и просто люди в качестве домашних питомцев: они ведь такие милые. А потом, когда выяснялось, что зверьки очень агрессивные и не особо поддаются дрессировке, от них начали избавляться. Да и сами еноты частенько сбегают", — рассказывает Бурмистров.

Популяция енотов в России растет

По словам чиновника, за последние десять лет еноты — коренные обитатели Америки — стали встречаться в лесах на юге России.

"В зимний мороз в лесу енот не выживает, но в городе всегда найдет теплый подвал и будет жить на уровне кошки. Что мы в Москве и имеем сейчас. И те 10 особей, что у нас в Центре живут — все собраны с улиц, всех подобрали после звонков жителей на горячую линию. А дальше енотов будет больше", — объясняет Бурмистров.

Енот на улице не менее опасен, чем бродячая собака

Эксперт предостерегает от того, чтобы поддаваться эмоциям, если вдруг человек заметит енота на улице.

"Это довольно опасное животное, которое может нанести глубокие укусы.

Алгоритм такой же, как с безнадзорной собакой: не надо подходить, не надо провоцировать. Даже если ему протягивают еду, то он взял, стало мало — и начнет требовать, он может полезть в карман, а когда вы будете его отталкивать, может укусить. Бешенство никто не отменял", — отметил Бурмистров.

Темы енот москва сергей бурмистров
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