Горячую линию по коронавирусу запустили в Томской области

Горячая линия по гриппу, ОРВИ и коронавирусной инфекции, работающая круглосуточно, 12 марта стартовала в Томской области.

Указывается, что позвонившие на нее могут проконсультироваться по проблемам симптоматики и профилактики гриппа и ОРВИ. Тех, кто недавно прибыл из неблагополучных по коронавирусу государств, проинформируют, что следует сделать.

В местной администрации подчеркнули, что звонок на номер линии — бесплатный.