Накануне, 11 марта, Национальный институт по здравоохранению и окружающей среде Нидерландов сообщил о 121-м новом инциденте заражения вирусом COVID-19.
Общее количество зараженных в стране в настоящее время достигло 503 человек. Помимо этого, умер еще один зараженный пациент.
Нужно подчеркнуть, что количество заражений, о которых каждый день называет Национальный институт по здравоохранению и окружающей среде, относится только к подтвержденным инцидентам. Реальную ситуацию по проблеме эта информация не отражает.
Соучредитель Школы местного самоуправления Наталия Шавшукова приняла участие в съемках программы "Место встречи" на НТВ.