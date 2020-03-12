В Нидерландах число пациентов с коронавирусом превысило 500 человек

Накануне, 11 марта, Национальный институт по здравоохранению и окружающей среде Нидерландов сообщил о 121-м новом инциденте заражения вирусом COVID-19.

Общее количество зараженных в стране в настоящее время достигло 503 человек. Помимо этого, умер еще один зараженный пациент.

Нужно подчеркнуть, что количество заражений, о которых каждый день называет Национальный институт по здравоохранению и окружающей среде, относится только к подтвержденным инцидентам. Реальную ситуацию по проблеме эта информация не отражает.