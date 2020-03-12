Власти Швеции ограничат свободу собраний из-за коронавируса

Сотрудники Агентства общественного здравоохранения Швеции обратились к правительству и попросили ограничить публичные собрания, в которых участвует более 500 человек.

Это было сделано из-за распространения нового коронавируса COVID-19. Об этом накануне сообщило местное издание SVT Nyheter.

Напомним, ранее министр по социальным вопросам Швеции Лена Хелленгрен заявила, что правительство не должно ограничивать свободу собраний своим решением в одностороннем порядке. Чиновница добавила, что властям нужно дождаться рекомендаций от Агентства общественного здравоохранения.