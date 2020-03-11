Чиновники ЮАР подтвердили еще шесть инцидентов заражения COVID-19, общая численность заболевших в государстве составила 13 человек.
Об этом сегодня, 11 марта сообщило Africa News.
В Африке к настоящему моменту подтверждены свыше 100 случаев COVID-19 в 10-ти государствах, из них 59 — в Египте.
Умерли на африканском континенте от коронавирусной инфекции два человека — один пациент в Египте и другой в Марокко.
Соучредитель Школы местного самоуправления Наталия Шавшукова приняла участие в съемках программы "Место встречи" на НТВ.