Коронавирусом заразились еще 6 человек в ЮАР

Чиновники ЮАР подтвердили еще шесть инцидентов заражения COVID-19, общая численность заболевших в государстве составила 13 человек.

Об этом сегодня, 11 марта сообщило Africa News.

В Африке к настоящему моменту подтверждены свыше 100 случаев COVID-19 в 10-ти государствах, из них 59 — в Египте.

Умерли на африканском континенте от коронавирусной инфекции два человека — один пациент в Египте и другой в Марокко.