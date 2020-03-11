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Источник Правда.Ру

Эксперт прокомментировала введение медицинских виз для граждан СНГ

Общество

Депутаты Госдумы планируют рассмотреть вопрос введения медицинских виз для иностранных граждан из СНГ.

О том, высок ли риск того, что в Россию увеличится поток граждан из СНГ, рассказала Иванова Алла Ефимовна, заведующая отделом здоровья и самосохрантительного поведения Института социально-политических исследований Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН (ИСПИ ФНИСЦ РАН).

"Трудно сказать, потому что данный вопрос не изучался, по крайней мере, я не встречала в открытом доступе оценок того, каково примерно количество желающих воспользоваться этими медицинскими въездными визами. По-видимому, если я правильно понимаю, из стран СНГ люди будут ехать за медицинской помощью в тех случаях, когда в стране выхода, то есть там, где они живут, медицинская помощь хуже, чем в России.

В настоящее время поток въезжающих в Российскую Федерацию за медицинской помощью и так довольно существенный, но он касается в основном не системы государственного муниципального здравоохранения, а касается услуг, которые предоставляют крупные федеральные медицинские центры, оказывающие высокотехнологичную помощь.

Поэтому, скорее всего, речь пойдет о востребованности именно этого рода услуг. Я не думаю, что желающие получить медицинскую помощь в России будут оказывать такое существенное давление на муниципальную и государственную систему здравоохранения.

Тем более в соответствии с существующим законодательством они не могут претендовать на оказание бесплатной медицинской помощи. А если это будет помощь за плату, то, наверное, интерес будет именно к высокотехнологичным специализированным медицинским услугам", — заключила эксперт.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что  очереди в российских поликлиниках могут пополниться иностранцами.

Темы поликлиники медицинская помощь платные медицинские услуги
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