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На курорте "Роза Хутор" встретили 10-миллионного гостя

Общество

Согласно статистике посещаемости курорта, юбилейный посетитель "Роза Хутор" должен был появиться именно в предпраздничную субботу, поэтому курорт заранее подготовился к этой важной встрече. Проводился мониторинг всех точек продаж (включая он-лайн), где ожидаемый гость мог приобрести ски-пасс. В итоге утром 7 марта 2020 года был торжественно зафиксирован 10-миллионный посетитель. Им стала 32-х летняя Анастасия Веретенникова, которая приехала из Ростова-на-Дону.

За прошедшее с момента открытия десятилетие в декабре 2010, "Роза Хутор" стал лучшим горным курортом России, который ежегодно посещают около 2 млн. человек.

  • Один из главных объектов олимпийского наследия Сочи-2014, обладает самой обширной в стране протяженностью горнолыжных трасс всех уровней сложности — 102 км. (после введения единого ски-пасса — 177 км).
  • Благодаря крупнейшей в Европе системе искусственного оснежения, а также расположению трасс, продолжительность сезона катания составляет до 140 дней в году.
  • На территории курорта расположены 15 отелей, комплекс шале и апартаменты. В зимнем сезоне средняя загрузка номерного фонда составляет 73-75%, а в пиковые периоды приближается к 100%.

Начиная с 2013 года "Роза Хутор" активно действует не только зимой, но и летом. На курорте работают порядка 50 ресторанов, баров и кафе, большое количество разнообразных магазинов, СПА и салоны красоты. С 2016 года открыт многофункциональный комплекс "Роза Холл", который предназначен для проведения различных мероприятий, таким образом на курорте регулярно проводятся масштабные фестивали, концерты, конференции, различные форумы и симпозиумы.

"Мы рады приветствовать на "Роза Хутор" 10-миллионного гостя! Эта встреча для нас глубоко символична, мы шли к ней в течение целого десятилетия. Можно ее рассматривать как итог той большой работы, которую команда курорта проделала за это время. Нам есть чем гордиться. Прежде всего потому, что "Роза Хутор" — не только один из лучших брендов России и знак качества, но и просто любимое место отдыха россиян. Нам удалось создать здесь не только впечатляющую инфраструктуру, но и определенную атмосферу, за которой приезжают и вновь возвращаются наши гости. Но мы не планируем почивать на лаврах, будем совершенствоваться, чтобы ряды нашего "Клуба любителей "Роза Хутор" только пополнялись", — сказал генеральный директор курорта Александр Белокобыльский.

Анастасию Веретенникову приветствовал действующий бургомистр "Роза Хутор" Николай Фоменко, после совместного катания он торжественно вручил ей специальный подарок — сертификат на 500 000 рублей на оплату любых услуг курорта: сезонный ски-пасс, проживание в 5-зведочном отеле, лучшие рестораны, все развлечения.

"Я достаточно серьезно вовлечен в жизнь "Роза Хутор", курорт развивается семимильными шагами, становится лучше. Десять миллионов гостей требуют серьезного подхода и к трасам, и к снегу, ко всему. Не надо думать, что Настя какая-то подставная актриса. Более часа я сидел в кассах и ждал, когда появится 10-ти миллионный гость", — поделился бургомистр курорта "Роза Хутор", актер и музыкант Николай Фоменко.

Анастасия Веретенникова рассказала, что стояла на горных лыжах лишь раз в прошлом году и пообещала повышать уровень катания.

"Я очень люблю "Роза Хутор", здесь замечательная погода, солнечно и очень уютно. У нас уже сложилась традиция приезжать сюда девочками на 8 марта. Замечательная атмосфера, поздравляют, дарят цветы! А теперь будем кататься на курорте всем Ростовом. Возьму отпуск и приеду сюда вместе со всеми друзьями", — сказала Анастасия Веретенникова из Ростова-на-Дону.

Темы курорт роза хутор 10 миллионный гость
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