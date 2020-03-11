В международном аэропорту "Платов" в Ростове-на-Дону проверку на наличие коронавируса прошли примерно 40 тысяч человек.
Как журналистам рассказали в местном отделении Роспотребнадзора, в целом в воздушной гавани проверку прошли примерно три сотни авиарейсов: 37 тысяч 209 пассажиров и 1 тысяча 802 члена экипажей. С начала эпидемии коронавируса в Китае в аэропорту Ростова-на-Дону было девять пассажиров с подозрением на наличие инфекции.
К настоящему времени в регионе не зарегистрировано ни одного инцидента заболевания коронавирусом.
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