Тест на коронавирус прошли 40 тыс. жителей Ростовской области

В международном аэропорту "Платов" в Ростове-на-Дону проверку на наличие коронавируса прошли примерно 40 тысяч человек.

Как журналистам рассказали в местном отделении Роспотребнадзора, в целом в воздушной гавани проверку прошли примерно три сотни авиарейсов: 37 тысяч 209 пассажиров и 1 тысяча 802 члена экипажей. С начала эпидемии коронавируса в Китае в аэропорту Ростова-на-Дону было девять пассажиров с подозрением на наличие инфекции.

К настоящему времени в регионе не зарегистрировано ни одного инцидента заболевания коронавирусом.