Итальянская паста оказалась полезной для здоровья россиян

В Роскачестве сделали вывод, что итальянская паста полезна для здоровья, а ее производство не причиняет урона экологии.

"Паста — главный элемент средиземноморской диеты, одного из вариантов сбалансированного здорового питания", — отмечается в сообщении ведомства.

Паста выступает здоровым источником сложных углеводов, которые обеспечивают равномерное высвобождение энергии и приводят в норму процессы пищеварения. Кроме этого, паста не повышает уровень сахара в крови и насыщает организм полезными веществами.

Эксперты Роскачества также добавили, что в пасте присутствуют пищевые волокна и фолиевая кислота, которая в особенности полезна для женщин.