В Роскачестве сделали вывод, что итальянская паста полезна для здоровья, а ее производство не причиняет урона экологии.
"Паста — главный элемент средиземноморской диеты, одного из вариантов сбалансированного здорового питания", — отмечается в сообщении ведомства.
Паста выступает здоровым источником сложных углеводов, которые обеспечивают равномерное высвобождение энергии и приводят в норму процессы пищеварения. Кроме этого, паста не повышает уровень сахара в крови и насыщает организм полезными веществами.
Эксперты Роскачества также добавили, что в пасте присутствуют пищевые волокна и фолиевая кислота, которая в особенности полезна для женщин.
"В среднем в одной порции сухой пасты находится 100 мг фолиевой кислоты, что равняется примерно 25% рекомендуемой суточной нормы", — пояснили в ведомстве.
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