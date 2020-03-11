Хищникам делают вакцины от бешенства в Приамурье

За счет средств федерального бюджета Приамурьем было получено 120 тысяч доз препарата "Рабистав".

Медикамент с наступлением тепла разместят в природной среде, на территориях обитания волков, лисиц и енотовидных собак.

"Главным образом, вакцина рассчитана на лисиц, волков и енотовидных собак. Именно эти виды животных чаще всего переносят бешенство в Приамурье. У препарата привлекательный для хищников запах и вкус", — пояснил глава управления ветеринарии Приамурья Сергей Самохвалов.

Следует подчеркнуть, что в минувшем году выявили семь хищников с вирусом бешенства. Речь идет о трех волках, трех лисах и енотовидной собаке. Массовое распространение удается предотвратить благодаря вакцинации, которую начали проводить с весны прошлого года.