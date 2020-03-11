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Вдовам участников ВОВ в Приамурье выделят жилье

Общество

Семь вдов участников ВОВ из Приамурья получат жилье.

На покупку квартир требуется около 15 млн рублей, деньги на эти цели предоставит Минстрой России. Соответствующие документы представило региональное министерство социальной защиты.

Напомним, в прошлом году новое жилье в Приамурье получили два ветерана ВОВ и восемь вдов участников войны. Сейчас в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий участников ВОВ в регионе нет.

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