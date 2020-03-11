В Москве ожидается до 9 градусов тепла 11 марта

В Москве сегодня, 11 марта, температура воздуха поднимется до 9 градусов.

"В теплом секторе атлантического циклона небо столичного региона будет оставаться хмурым, вновь ожидаются дожди, а температура воздуха на 6-7 градусов превысит климатический норматив марта, на месяц опередив календарь", — указывается в прогнозе центра "Фобос".

По сведениям синоптиков, в российской столице будет облачная погода, прольются дожди. Температура воздуха в при этом составит 9 градусов, в Московской области — 10 градусов. Скорость ветра ожидается не более 9 метров в секунду.