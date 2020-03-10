За неделю свыше 20 тыс. человек заболели ОРВИ в Новосибирске

В Новосибирском регионе за минувшую неделю за медицинской помощью по причине ОРВИ и гриппа обратились свыше 20 тысяч человек.

Как пояснили в местном отделении Роспотребнадзора, заболеваемость регистрируется, главным образом, за счет взрослого населения и подростков в возрасте более 15 лет.

В регионе сейчас полностью приостановили учебные процессы в трех малокомплектных школах и двух детских садах. Также частично приостановили деятельность 32-х школ и 86 учреждений дошкольного образования.