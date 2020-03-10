В Новосибирском регионе за минувшую неделю за медицинской помощью по причине ОРВИ и гриппа обратились свыше 20 тысяч человек.
Как пояснили в местном отделении Роспотребнадзора, заболеваемость регистрируется, главным образом, за счет взрослого населения и подростков в возрасте более 15 лет.
В регионе сейчас полностью приостановили учебные процессы в трех малокомплектных школах и двух детских садах. Также частично приостановили деятельность 32-х школ и 86 учреждений дошкольного образования.
Елена Малышева рассказала о своих сыновьях, которые переехали жить в США.