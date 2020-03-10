За врача, которого уволил Мишустин, вступились коллеги

Врачи курганской больницы выступили в поддержку своего коллеги главврача "Скорой медицинской помощи" Сергея Фролова, который был уволен после визита Михаила Мишустина в учреждение здравоохранения.

"Фролов — один из лучших хирургов. В регионе не хватает специалистов, а у нас берут и увольняют ценные кадры", — рассказал один из медиков.

Работники больницы сильно переживают из-за увольнения Фролова.