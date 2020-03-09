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Источник Правда.Ру

Принц Гарри и Меган Маркл посетили официальное мероприятие в Лондоне

Общество

Принц Гарри и Меган Маркл посетили Лондон. Сегодня они в последний раз официально вышли в свет.

Супруги присутствовали на службе в Вестминстерском аббатстве по случаю Дня Содружества.

Напомним, что в начале января принц Гарри и его жена Меган Маркл заявили о том, что хотят снять с себя королевские полномочия, объяснив это тем, что они устали от светской жизни и больше не хотят быть постоянным объектом внимания папарацци.

Королева Елизавета II отнеслась к их решению довольно сдержанно, а вот граждане Великобритании обрушились на Сассексов с критикой.

Какие планы у принца Гарри и Меган Маркл?

Принц Гарри и Меган Маркл планируют начать работать. Голливуд уже осыпал различными предложениями Меган Маркл. Сейчас она является приглашенным редактором культового модного журнала Vogue.﻿

Когда закончатся все официальные мероприятия, Меган Маркл и принц Гарри уедут в Канаду, где их ожидает маленький сын Арчи.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что принц Гарри и Меган Маркл рассказали о своем будущем.

Темы принц гарри меган маркл королевская семья королева елизавета
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Принц Гарри и Меган Маркл посетили официальное мероприятие в Лондоне
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