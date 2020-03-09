Принц Гарри и Меган Маркл посетили Лондон. Сегодня они в последний раз официально вышли в свет.
Супруги присутствовали на службе в Вестминстерском аббатстве по случаю Дня Содружества.
Напомним, что в начале января принц Гарри и его жена Меган Маркл заявили о том, что хотят снять с себя королевские полномочия, объяснив это тем, что они устали от светской жизни и больше не хотят быть постоянным объектом внимания папарацци.
Королева Елизавета II отнеслась к их решению довольно сдержанно, а вот граждане Великобритании обрушились на Сассексов с критикой.
Принц Гарри и Меган Маркл планируют начать работать. Голливуд уже осыпал различными предложениями Меган Маркл. Сейчас она является приглашенным редактором культового модного журнала Vogue.
Когда закончатся все официальные мероприятия, Меган Маркл и принц Гарри уедут в Канаду, где их ожидает маленький сын Арчи.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что принц Гарри и Меган Маркл рассказали о своем будущем.
Елена Малышева рассказала о своих сыновьях, которые переехали жить в США.