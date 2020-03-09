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В Москве побит температурный рекорд

Общество

Ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец рассказал о температурном рекорде в Москве. Сегодня в столице России зафиксировано максимально значение за весь период наблюдения.

"Сегодня к 14.00 часам на базовой московской метеостанции ВДНХ столбики термометров дотянулись до отметки плюс 11,3, благодаря чему побит прежний рекорд максимальной температуры 2017 года, когда в этот день метеорологи зафиксировали плюс 10", - сообщил Тишковец в комментарии "РИА Новости".

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