Большой театр вынужден был отменить гастроли в соответствии с новыми нормами безопасности, введенными для защиты от коронавируса.
Артисты Большого театра России должны были поехать на гастроли во Францию 10 марта, но эпидемиологическая ситуация не позволяет выступать в стране.
Большой театр получил информацию от своих коллег из Франции об отмене выступлений, так как в стране временно не проводятся массовые мероприятия.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что музеи Ватикана будут закрыты до 3 апреля из-за коронавируса.
Президент Украины Владимир Зеленский поставил Российской Федерации ультиматум. Украинский лидер утверждает, что страна выйдет из Минских соглашений.