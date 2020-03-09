По прогнозам синоптиков, в этом году ожидается европейское лето, температура воздуха будет "комфортной".
"Предыдущие результаты по технологии долгосрочных прогнозов оправдались. Так, за четыре месяца до наступления зимы удалось предсказать, что зима 2019-2020 года будет самой теплой в стране", — сообщил синоптик Евгений Тишковец.
По словам специалиста, в европейской части страны в летний период будет на 1-2 градуса теплее, чем обычно. Температура воздуха для Русской равнины летом прогреется до +20—25°C.
Температурный коридор будет составлять +21—26°C, +22—27°C. Летом ожидается нормальная летняя погода, но будут также ливни, грозы и град.
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