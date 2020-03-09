Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Врачи: чрезмерное использование смартфонов может привести к деменции
Мишустин: Россия проводит "жесткую политику" против коронавируса
Путин поддержал ограничение числа президентских сроков
Менеджер Нурмагомедова назвал условие для реванша с Макгрегором
Зеленский заявил, что "не почувствовал" Путина как партнера
Итальянские власти изолировали Венецию и Милан на карантин
Экс-тренер Емельяненко рассказал о драке бойца с футболистом
Источник Правда.Ру

В Китае эпидемия коронавируса пошла на спад

Общество

Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за последние 24 часа новые случаи заражения коронавирусом были выявлены только в Албании и Бангладеше.

В общей сложности в мире число зараженных 106 893 чел. Специалисты ВОЗ отмечают, что в Китае эпидемия коронавируса пошла на спад. За сутки было выявлено 40 новых случаев заражения, 1,5 тыс. человек выздоровели, жертвами коронавируса стали 22 человека.

На данный момент в Китае число зараженных коронавирусом составляет 80,7 тыс. человек, выздоровело 58,6 тыс. человек, 3319 человек скончались.

Продолжает увеличиваться возраст выздоровевших пациентов. Так, недавно в Китае вылечили пациента, которому 100 лет. ﻿

В России число заболевших составляет 17 человек, 3 человека выздоровели — это россиянин и два китайца.

﻿

 

 

китай коронавирус
Последние материалы
В Китае эпидемия коронавируса пошла на спад
КНДР запустила три ракеты в сторону Японии
Врачи: чрезмерное использование смартфонов может привести к деменции
Суд по МН17 начинается в Нидерландах: вводные
Как украсть формулу атомной бомбы - Гороскоп дня
Мишустин: Россия проводит "жесткую политику" против коронавируса
Путин поддержал ограничение числа президентских сроков
Менеджер Нурмагомедова назвал условие для реванша с Макгрегором
Зеленский заявил, что "не почувствовал" Путина как партнера
Итальянские власти изолировали Венецию и Милан на карантин
Популярное
Новости Украины
Зеленский выдвинул России ультиматум

Президент Украины Владимир Зеленский поставил Российской Федерации ультиматум. Украинский лидер утверждает, что страна выйдет из Минских соглашений.

Зеленский выдвинул России ультиматум
Малышева рассказала о миграции своих сыновей в США
Шоу-бизнес
Малышева рассказала о миграции своих сыновей в США
Бывший СССР
Мир подходит к глобальной войне. Надо воссоздать СССР
Ближний Восток
Багдасаров прокомментировал договоренности с Эрдоганом по Идлибу
Соломон Соловьев Как украсть формулу атомной бомбы - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Юбилейный угар: на Масленицу съели "знамя Победы" Василий Амирджанов Любовь Степушова Снова миллионы беженцев? Европа обсуждает ответ Эрдогану Любовь Степушова
Комментарии
Зеленский выдвинул России ультиматум
Чтобы выиграть мировую войну, России нужно воссоздать СССР
Заплатит каждый: россиян ждет новый жестокий налог
Мир подходит к глобальной войне. Надо воссоздать СССР
Заплатит каждый: россиян ждет новый жестокий налог
Мир подходит к глобальной войне. Надо воссоздать СССР
Мир подходит к глобальной войне. Надо воссоздать СССР
Мир подходит к глобальной войне. Надо воссоздать СССР
Мир подходит к глобальной войне. Надо воссоздать СССР
Мир подходит к глобальной войне. Надо воссоздать СССР
Заплатит каждый: россиян ждет новый жестокий налог
Заплатит каждый: россиян ждет новый жестокий налог
Заплатит каждый: россиян ждет новый жестокий налог
Путин поддержал ограничение числа президентских сроков
Малышева рассказала о миграции своих сыновей в США
Налоговая нашла тысячи "подработчиков" в WhatsApp и Telegram-чатах
Малышева рассказала о миграции своих сыновей в США
Мир подходит к глобальной войне. Надо воссоздать СССР
Мир подходит к глобальной войне. Надо воссоздать СССР
Мишустин: Россия проводит "жесткую политику" против коронавируса
Мишустин: Россия проводит "жесткую политику" против коронавируса
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ