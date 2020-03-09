В Китае эпидемия коронавируса пошла на спад

Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за последние 24 часа новые случаи заражения коронавирусом были выявлены только в Албании и Бангладеше.

В общей сложности в мире число зараженных 106 893 чел. Специалисты ВОЗ отмечают, что в Китае эпидемия коронавируса пошла на спад. За сутки было выявлено 40 новых случаев заражения, 1,5 тыс. человек выздоровели, жертвами коронавируса стали 22 человека.

На данный момент в Китае число зараженных коронавирусом составляет 80,7 тыс. человек, выздоровело 58,6 тыс. человек, 3319 человек скончались.

Продолжает увеличиваться возраст выздоровевших пациентов. Так, недавно в Китае вылечили пациента, которому 100 лет. ﻿

В России число заболевших составляет 17 человек, 3 человека выздоровели — это россиянин и два китайца.

﻿