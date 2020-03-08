Роспотребнадзор не выявил новых случаев заражения коронавирусом

По состоянию на утро 8 марта, новых случаев заражения коронавирусом на территории России не зарегистрировано. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Сотрудники ведомства продолжают проводить усиленный контроль лиц, пребывающих из неблагополучных регионов на всех пунктах пропуска через государственную границу.

Также ведомство проводит комплексные противоэпидемические мероприятия в рамках Национального плана по предупреждению завоза и распространения новой смертельно опасной коронавирусной инфекции на территории России.