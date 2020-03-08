Росстат назвал самые популярные "женские" профессии

В Росстате рассказали о самых популярных профессиях среди представительниц женского пола. Первое место заняла профессия продавца. Её выбрали 13,1% российских женщин. На втором месте располагаются учителя и работники социальной сферы. Эту область деятельности для себя избрали 10,1% от общего числа работающих женщин.

Тройку лидеров закрывает бизнес и администрирование. В этой сфере задействованы 9,7% женщин. Четвертую и пятую позицию занимают средний специальный персонал по экономической и административной деятельности (7,3%) и медсестры (6,7%).

По состоянию на конец 2019 года в России были трудоустроены 35,2 миллиона женщин.