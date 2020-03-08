Сегодня, 8 марта, в России и во всеми мире отмечается Международный женский день. С главным весенним праздником всех представительниц женского пола поздравил президент РФ Владимир Путин. Он записал для россиянок видеообращение.

"Этот праздник всегда наполнен радостью, цветами, подарками, искренними сердечными чувствами. Мы спешим поздравить наших мам, жен, дочерей, подруг, коллег, сказать им о нашем восхищении и любви, об уважении и благодарности, о том, что вы, наши дорогие женщины, самые лучшие в мире. Вам каким-то непостижимым образом удается все успеть: беречь домашний уют, достигать значимых успехов в работе или учебе и при этом всегда оставаться очаровательными, красивыми и женственными", - пожелал Путин.