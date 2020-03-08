Назван лучший подарок девушке на 8 марта

Эксперты рассказали, что лучшим подарком для девушки на 8 марта будет букет сезонных цветов, а также незабываемые эмоции. Коллегам по работе они рекомендуют дарить сладости и некрепкий алкоголь. От подарков в виде сертификатов и парфюмерии лучше отказаться. Такого мнения придерживаются эксперты, опрошенные РИА Новости.

Эксперт по этикету Элеонора Басманова призвала уделить особое внимание при выборе цветов. Белые и светлые цветы больше подходят юным девушкам, розовый цвет является универсальным, а красные цветы дарят только возлюбленным