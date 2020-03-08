Путин пообещал каждой многодетной семье по 1 миллиону рублей

Президент России Владимир Путин заявил, что объем поддержки семей с тремя и более детьми составит более 1 миллиона рублей. По его словам, в ближайшее время будет готов указ, который облегчит процедуру получения социальных пособий на детей от трех до семи лет.

Документ будет подписан уже в ближайшее время.

"Мы рассчитываем на то, что все технические процедуры будут наименее обременительными", - отметил Путин.

Президент утверждает, что для получения социальных пособий на детей нужно будет подать заявление. В дальнейшем оформление пособия будет идти в электронном виде.