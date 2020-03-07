В Русской православной церкви заявили, что могут пойти на вынужденные меры по борьбе с эпидемией коронавируса и ввести использование одноразовых ложек в церемонии причастия.

"Мы этот вопрос обсуждали на последнем заседании Высшего церковного совета. Мы решили, что в превентивном порядке не будем издавать какие-то указы, постановления, но если беда коснется России, или если она придет в другие страны канонического пространства Русской православной церкви, то, конечно, мы будем на нее реагировать", - сообщил глава Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.

"Но если дело дойдет до каких-то запретов или до каких-то рекомендаций, которым мы обязаны будем следовать, то я не исключаю того, что в каких-то случаях, например, будут использоваться одноразовые ложечки для причастия, как это уже сейчас имеет место, когда, например, священник посещает в больнице тяжелобольного человека, которому предписана полная изоляция, у которого ослаблен иммунитет", - добавил митрополит.