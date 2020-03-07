Лариса Гузеева рассказала о главной причине женских измен. Телеведущая связала измены с отсутствием секса. Речь об этом зашла, когда одна одна из участник телепередачи рассказала, что ее муж занялся с ней любовью только ради того, чтобы зачать детей.

"А у вас с самого начала с мужем были очень странные интимные отношения. Вы молодая и страстная, он молодой и страстный. Но допуск к телу был, так сказать, запрещен. Был секс - и сразу вы забеременели первым ребенком, и второй секс был, когда он посчитал время вашей овуляции. Первого ребенка родили в 28, то есть вы были уже взрослой женщиной. Нет, а для удовольствия?", - задалась вопросом Гузеева.