Вице-премьер Ольга Голодец рассказала, что женщины в России получают зарплату на 30% меньше, чем мужчины. Свое мнение она высказала на открытии форума "Роль женщин в развитии промышленных регионов".

"Процент занятости женщин высок, но если говорить о заработной плате, то зарплата женщин в РФ составляет 70% от средней заработной платы мужчин", - пояснила Голодец.

"При всех возможностях, которые женщины имеют, они не достигают такого же уровня образования, карьерного роста, оплаты своего труда, как у мужчин", - добавила вице-премьер.