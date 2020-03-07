Кабмин выделил средства на выплаты к 75-летию Победы

Правительство России выделило необходимый объем средств для единовременных выплат ряду категорий граждан РФ в связи с празднованием 75-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщается на официальном сайте кабинета министров. Деньги будут выделены из резервного фонда правительства.

В 2020 году единовременные выплаты получат инвалиды и ветераны войны, бывшие узники концлагерей, тюрем и гетто, вдовы и вдовцы военнослужащих, погибших на войне с Финляндией и Японией, а также вдовы и вдовцы умерших инвалидов и участников войны и труженики тыла.