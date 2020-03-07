"Скорая помощь" не приехала на вызов к дочери Дмитрия Пескова

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета рассказала, что пыталась вызвать "скорую помощь", однако она не приехала на вызов. По словам девушки, она сильно заболела и симптомы были более чем серьезными, однако медики лишь посоветовали ей выпить жаропонижающее средство.

"Да, у меня не экстренная ситуация, но мне кажется, что скорую имеет право вызвать каждый. Разное бывает. Или теперь чтобы приехал врач нужно сказать, что ты вернулся из Италии или Китая?", - задалась вопросом девушка.

Елизавета Пескова самостоятельно направилась в больницу, где ей поставили диагноз "грипп и ангина".