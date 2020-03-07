Кот из Сибири стал мировой звездой, съев кусочек мяса

В Сети набирает популярность видеоролик с котом из Сибири, которые залезает в картонную трубу ради кусочка курицы. Видеозапись сделала хозяйка кота из города Канск. Именно она соорудила картонную конструкцию и положила на ее дно кусочек мяса.

На дне трубы также находилась камера, которая и записала любопытного кота. Учуяв запах лакомства, питомец начал принюхиваться и пролез внутрь, а затем съел добычу. Видео сразу же стало вирусным, его просмотрели почти 9 миллионов человек.