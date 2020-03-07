Президент России Владимир Путин во время пребывания в городе Иваново получил интересное предложение. Глава государства осматривал местную больницу, когда к нему подошла 30-летняя девушка и попросила его взять ее замуж.
Владимир Путин немного растерялся, но потом уделил девушке время и поговорил с ней. Позже Юлия сообщила, что давно хотела обратиться к президенту с таким предложением.
"Следила за ним в интернете и по телевидению. Когда узнала, что он к нам приедет, сразу возникла мысль, что нужно пообщаться. А о чем общаться, если не о главном? С чем черт не шутит? Может позвонит! Я надеюсь на чудо", - пояснила девушка.
Юлия рассказала, что успела передать помощникам президента свои контактные данные.
Британские медики назвали самый ранний признак рака поджелудочной железы.