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Источник Правда.Ру

Жительница Иваново рассказала о желании выйти замуж за Путина

Общество

Президент России Владимир Путин во время пребывания в городе Иваново получил интересное предложение. Глава государства осматривал местную больницу, когда к нему подошла 30-летняя девушка и попросила его взять ее замуж.

Владимир Путин немного растерялся, но потом уделил девушке время и поговорил с ней. Позже Юлия сообщила, что давно хотела обратиться к президенту с таким предложением.

"Следила за ним в интернете и по телевидению. Когда узнала, что он к нам приедет, сразу возникла мысль, что нужно пообщаться. А о чем общаться, если не о главном? С чем черт не шутит? Может позвонит! Я надеюсь на чудо", - пояснила девушка.

Юлия рассказала, что успела передать помощникам президента свои контактные данные.

юлия иваново больница замужество владимир путин
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