В Москве появятся клубы общения для пожилых людей

В разных районах российской столицы в рамках реализации проекта "Мой социальный центр" откроют городские клубы для общения пенсионеров.

Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин при посещении одного из таких городских клубов в Таганском районе. Он отметил, что это станет реорганизацией столичных социальных центров, которые функционировали в основном на предоставление льгот. Также мэр пояснил, что в клубах пожилые люди смогут отдохнуть, побеседовать, заняться тем, что им интересно.

"То есть это в сущности их "домашняя гостиная", потому что это невозможно организовать в своей собственной квартире", — добавил Собянин.

В ближайшей перспективе в Москве запланировали открытие еще 26 подобных клубов.