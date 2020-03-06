В Красноярске 40 водителей автобусов － женщины

В городе Красноярск насчитывается около 2-х тысяч водителей автобусов. Из них 40 человек — женщины.

Как пояснили в мэрии города, это 2% от общего числа.

Так, Любовь Никулина уже в течение шести лет управляет большими автобусами марки "МАЗ".

"Мне нравится "МАЗ", но хотелось бы еще и "НЕФАЗ" испытать", — цитирует ее информагентство REGNUM.

Как считает Любовь Никулина, самое важное в ее профессии — это соблюдать внимательность самому водителю, а также, чтобы дороги были безопасными.