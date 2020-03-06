В Нидерландах резко выросло число инцидентов коронавируса

В Нидерландах, по данным на 5 марта, количество зараженных коронавирусом увеличилось с 38 до 82 человек.

Об этом в процессе парламентских дебатов, посвященных мероприятиям по борьбе с коронавирусом, рассказал министр общественного здоровья Бруно Брюинз.

По словам чиновника, имеет место "догоняющий рост", так как граждане более внимательно относятся к проявлениям коронавируса. Власти полагают, что на данном этапе никакие дополнительные меры не требуются. Болезнь все еще находится на этапе "сдерживания".

Это значит, что лица, у которых есть болевые ощущения в горле, а также возвращающиеся из регионов повышенного риска, помещаются на домашний карантин. Благодаря этому медицинские организации сосредотачивают повышенное внимание на более сложных пациентах.