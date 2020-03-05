Владельцы ресторанов обеспокоены дефицитом продуктов из-за коронавируса

У рестораторов в последнее время возникли трудности с закупкой продуктов по причине нарастания паники вокруг коронавируса.

Об этом в Санкт-Петербурге сегодня, 5 марта, заявил главный санитарный врач Федерации рестораторов и отельеров России Константин Кривошонок.

"Мы сотрудничаем со школами и детскими садами. Я могу говорить о том, что стоимость продуктов реально увеличилась. Нам сегодня крупные поставщики отказали в поставках гречки, манной крупы. Потому что сказали: "Нет на складах продуктов первой необходимости". Вот к чему привела эта паника", — пояснил Кривошонок.

Ажиотаж вокруг опасности распространения коронавируса в России, по его мнению, избыточен, а панику "следует устранить".