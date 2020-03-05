Житель Астрахани убил мать-пенсионерку ходунками

В городе Астрахань 55-летний местный житель предстанет перед судом из-за убийства своей 88-летней матери.

Установлено, что вечером 24 ноября прошлого года мужчина сообщил в полицию, что обнаружил тело своей 88-летней матери в их квартире по улице В. Барсовой. Следователи нашли там тело пожилой женщины. У нее были обнаружены признаки насильственной смерти, а основным подозреваемым стал ее сын.

Согласно версии следствия, он поругался с матерью и после этого несколько раз ударил ее в область головы медицинскими ходунками. Пожилая женщина умерла на месте.