Почему мобильные номера россиян попадают к мошенникам?

Последние несколько лет россиянам часто звонят из салонов красоты, медцентров и предлагают бесплатные процедуры или бесплатные обследования.

По словам сотрудников таких заведений, номера они берут из неких телефонных баз. После бесплатного первого посещения клиенту предлагается купить в кредит дорогую косметику или лекарства. Люди, подписавшие сначала договоры с ними, позже понимают, что стали жертвами мошенников и обращаются в полицию.

Кроме того, звонки могут поступать от "банков", которые просят назвать какие-либо данные, после чего у клиента исчезают со счета деньги. Чаще всего их жертвами становятся пенсионеры.

О том, как личные мобильные номера россиян оказываются в распоряжении мошенников, в интервью "Правде.Ру" рассказал генеральный директор информационно-аналитического агентства "TelecomDaily" Денис Юрьевич Кусков.

"Нужно понимать, что номера для рассылок создаются двумя вариантами. Первый вариант: человек самостоятельно оставляет свой номер где-то на сайте, когда оформляет карту лояльности. Он должен нести ответственность за свои действия. Второй вариант: если, например, текст полученной смс не привязан к конкретному человеку (например, "Уважаемая Маргарита", то номер был просто подобран, ведь номерная емкость простая: от одних цифр до других цифр. Так или иначе, определенная часть этой телефонной базы путем так называемого слива сотрудниками, которые не чисты на руку, попадают в сеть злоумышленникам, реализуются — их можно купить. И по этим базам происходит рассылка пользователям, потому что это наиболее, с одной стороны, обширный канал, с другой стороны, наиболее дешевый, если брать рекламный. Поэтому как-то противопоставить этому при начале массовой рассылки, чтобы оператор блокировал подобный номер, сложно. Ведь то же самое может начаться и с другого номера телефона. К сожалению, в соответствии с законом "О связи", на основе которого действует оператор, в принципе, не могут прямо вот так заблокировать по той причине, мало ли, человек шлет своим родственникам, а родственников миллион у него. Поэтому должны быть какие-то жалобы. Если жалобы поступают, то тогда несколько другое решение. Поэтому не так просто решить человеку этот вопрос. Но нужно сделать это. Возможно, в закон "О связи" нужно будет вносить изменения", — сообщил эксперт.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что звонок "из банка" лишил москвичку 1,5 млн рублей.