Долги по ЖКХ достигли почти 177 млн рублей в Калужской области

В Калужской области примерно 11 тысяч судебных решений исполнили в 2019 году по погашению задолженности за услуги ЖКХ.

Объемы долгов за "коммуналку" в прошлом году составили 176,9 млн рублей (В 2018 году показатель был 151,1 млн). Об этом рассказал в ходе встречи с журналистами глава управления Федеральной службы судебных приставов по Калужской области Иван Зубов.

Как считает руководитель ведомства, самыми эффективными выступают меры, связанные со списанием денег со счетов должников. Кроме этого, на неплательщиков оказывает влияние применение судебными приставами мер временного ограничения, предусмотренных законом об исполнительном производстве.

Так, в течение прошлого года в отношении более чем 53-х тысяч должников вынесли ограничения на выезд за границы РФ. После этого должники погасили задолженности в размере 422,2 млн рублей.