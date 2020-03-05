Жители России массово скупают антисептики в аптеках

В России вслед за медицинскими масками значительно увеличился спрос на антисептики.

Так, объемы продаж антисептических средств (речь идет о гелях, салфетках для рук и мыла) в аптеках, торговых точках и на онлайн-площадках выросли в несколько раз по причине ажиотажа, который связан с эпидемией коронавируса COVID-19.

Как сообщают "Ведомости", в ряде сетевых магазинов и онлайн-аптек, предлагающих забронировать и самостоятельно забрать покупки, ко второй половине дня 4 марта больший объем антисептиков уже закончился.

Отмечается, что уровень спроса на антисептические средства повышается день ото дня. Такое заявление сделал представитель маркетплейса goods. ru. По его словам, продажи в феврале стали больше семикратно, если сравнивать с январем.