В Челябинск придут сильные морозы

В городе Челябинске ожидается резкое похолодание.

Так, температура воздуха опустится почти до -20 градусов, сообщили метеорологи.

Наиболее холодными на этой неделе будут ночь и утро 6 марта. А после температура вновь резко "подскочит".

Следует заметить, первые дни марта в Челябинске отличались теплой погодой. Столбик термометра превысил нулевое значение. Вследствие температурных перепадов тротуары обледенели, и жители города высказывали жалобы на гололед.

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