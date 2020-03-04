Выплаты земским врачам увеличили в два раза на Ямале

На Ямале выплаты в рамках программы "Земский доктор" повысили в два раза — до двух миллионов рублей.

Земским фельдшерам выплаты тоже увеличены, и теперь они составят один миллион рублей. По условиям программы, земский доктор и земский фельдшер, которые получили выплаты, должны отработать на Ямале минимум пять лет.

В 2019 году благодаря действию этой программы в ЯНАО приехало 15 врачей и пять фельдшеров. Как отметили в региональном департаменте здравоохранения, труднее всего привлечь врачей в отдаленные Ямальский и Тазовский районы, где наиболее тяжелые условия в плане климата.