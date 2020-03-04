В Перми трем должникам по алиментам дали реальные сроки

В городе Добрянке в Пермском крае трое мужчин получили реальные сроки ограничения свободы за уклонение от уплаты алиментов.

Отмечается, что трое мужчин ранее понесли административное наказание. Оно было назначено за злостное уклонение от материального содержания своих детей, но после этого должных выводов не сделали. В итоге против них возбудили уголовные дела.

Вследствие рецидива преступлений против собственных детей алиментщики были приговорена к пяти месяцам лишения свободы. Им предстоит отбывать сроки в колонии-поселении.