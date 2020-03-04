В Прикамье увеличилось число граждан с ВИЧ

В Пермском крае зафиксирован рост числа граждан с ВИЧ-инфекцией.

По сведениям краевого центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, на 28 февраля уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией в регионе составлял 22,8 на 100 тысяч населения. Эти цифры на 5,1% выше, чем в прошлом году.

Отмечается, что негативная ситуация складывается в пяти муниципалитетах, где отмечаются самые большие показатели заболеваемости. Так, в Кишертском муниципальном районе зафиксировано 52,81 случаев ВИЧ-инфицированных на 100 тыс. населения, Карагайском муниципальном районе — 47,11, в Лысьве — около 46, Верещагинском муниципальном районе — почти 46 и Большесосновском муниципальном районе — 40,71.