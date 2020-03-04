Второй подтвержденный инцидент заражения коронавирусом нового типа был зарегистрирован в Новой Зеландии.
Об этом сообщило агентство "Синьхуа".
Отмечается, что вторым пациентом стала женщина, проживающая в Окленде, недавно возвратившаяся из поездки на север Италии. В настоящее время она находится на домашнем карантине вместе с членами своей семьи.
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн рассказала, что в стране уже подготовились к возможной вспышке новой инфекции.
Республики Донбасса могут пойти на компромисс с Украиной в вопросе проведения местных выборов и совместного патрулирования границы с Россией.