Второй инцидент коронавируса зафиксирован в Новой Зеландии

Второй подтвержденный инцидент заражения коронавирусом нового типа был зарегистрирован в Новой Зеландии.

Об этом сообщило агентство "Синьхуа".

Отмечается, что вторым пациентом стала женщина, проживающая в Окленде, недавно возвратившаяся из поездки на север Италии. В настоящее время она находится на домашнем карантине вместе с членами своей семьи.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн рассказала, что в стране уже подготовились к возможной вспышке новой инфекции.