Некоторые эксперты рисуют довольно радужную картину российских сёл, но увидеть ее можно будет только через 30 лет. На данный момент, само понятие "село" у многих граждан ассоциируется с безысходностью, отсутствием инфраструктуры и нищетой.
О том, есть ли будущее у российских сёл, в интервью "Правде.Ру" рассказал профессор, доктор технических наук, руководитель Центра учебно-методического обеспечения подготовки кадров для АПК Виктор Бердышев.
"Я думаю, что российские сёла будут другими, они не будут такими, как сейчас. Скорее всего они будут такими, как сегодня малые города. В чистом виде вряд ли получится сохранится село при современных технических средствах производства сельскохозяйственной продукции. Для нормальной жизни должны быть нормальные условия. А создать нормальные условия можно там, где дома стоят близко друг от друга, можно сделать газификацию, подведение воды и все остальное.
Молодежь из сёл уезжает, остаются одни старики.
Условия существования в городе намного лучше, чем жизнь и работа в селе. Даже если вы заведете собачку, то вы поймете, что есть какая-то ответственность. Если вы завели овцу и корову, это ни отпуска, ничего, все время надо обеспечивать ее жизнедеятельность. Вот в чем вопрос.
Колхозов и совхозов сейчас нет. Изменился сам уклад жизни. Если заработная плата в селе была в два раза меньше, чем в любом другом месте, то, естественно, из сёл стали уезжать. Город сейчас работает как пылесос, который высасывает из села последние кадры", — заключил эксперт.
Судна-трубоукладчики, которые принадлежат компании Allseas, уже два месяца стоят без работы.