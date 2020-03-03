Эксперт рассказал о перспективе российских сёл

Некоторые эксперты рисуют довольно радужную картину российских сёл, но увидеть ее можно будет только через 30 лет. На данный момент, само понятие "село" у многих граждан ассоциируется с безысходностью, отсутствием инфраструктуры и нищетой.

О том, есть ли будущее у российских сёл, в интервью "Правде.Ру" рассказал профессор, доктор технических наук, руководитель Центра учебно-методического обеспечения подготовки кадров для АПК Виктор Бердышев.