Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Эксперт рассказал о перспективе российских сёл

Общество

Некоторые эксперты рисуют довольно радужную картину российских сёл, но увидеть ее можно будет только через 30 лет. На данный момент, само понятие "село" у многих граждан ассоциируется с безысходностью, отсутствием инфраструктуры и нищетой.

О том, есть ли будущее у российских сёл, в интервью "Правде.Ру" рассказал профессор, доктор технических наук, руководитель Центра учебно-методического обеспечения подготовки кадров для АПК Виктор Бердышев.

"Я думаю, что российские сёла будут другими, они не будут такими, как сейчас. Скорее всего они будут такими, как сегодня малые города. В чистом виде вряд ли получится сохранится село при современных технических средствах производства сельскохозяйственной продукции. Для нормальной жизни должны быть нормальные условия. А создать нормальные условия можно там, где дома стоят близко друг от друга, можно сделать газификацию, подведение воды и все остальное.

Молодежь из сёл уезжает, остаются одни старики.

Условия существования в городе намного лучше, чем жизнь и работа в селе. Даже если вы заведете собачку, то вы поймете, что есть какая-то ответственность. Если вы завели овцу и корову, это ни отпуска, ничего, все время надо обеспечивать ее жизнедеятельность. Вот в чем вопрос.

Колхозов и совхозов сейчас нет. Изменился сам уклад жизни. Если заработная плата в селе была в два раза меньше, чем в любом другом месте, то, естественно, из сёл стали уезжать. Город сейчас работает как пылесос, который высасывает из села последние кадры", — заключил эксперт.

Темы село малые города сельская местность
Новости Все >
Эксперт рассказал о перспективе российских сёл
Крымская терракотовая голова датирована V веком до нашей эры
К 2100 году 50% песчаных пляжей могут исчезнуть
Диетолог пояснила, почему русские не могут питаться насекомыми
Эксперт: демократы снимаются с выборов в США по приказу
Может ли Земля быть выброшена из Солнечной системы?
73-летняя Татьяна Васильева поразила поклонников молодым лицом
В России создадут сеть бизнес-отелей формата 4 звезды
Более 200 французов подхватили коронавирус
МОК не комментирует поддельные подписи Родченкова, Ганус в недоумении
Последние материалы
Эксперт рассказал о перспективе российских сёл
Чем можно заразиться в бассейне?
Крымская терракотовая голова датирована V веком до нашей эры
Кому на Руси сидеть хорошо?
К 2100 году 50% песчаных пляжей могут исчезнуть
Весенний конъюнктивит уже на пороге
Диетолог пояснила, почему русские не могут питаться насекомыми
Эксперт: демократы снимаются с выборов в США по приказу
Чтобы выиграть мировую войну, России нужно воссоздать СССР
Может ли Земля быть выброшена из Солнечной системы?
Популярное
Мир. Новости мира
Компания Allseas оказалась без работы после отказа от укладки "СП-2"

Судна-трубоукладчики, которые принадлежат компании Allseas, уже два месяца стоят без работы.

Компания Allseas оказалась без работы после отказа от укладки "СП-2"
В ЛНР готовы пойти на компромисс с Украиной при одном условии
Новости Украины
В ЛНР готовы пойти на компромисс с Украиной при одном условии
Военные новости
Аналитики Nav﻿al News сравнили удар "Циркона" с молнией
Мир. Новости мира
Северная Корея "пальнула" двумя ракетами в сторону Приморья
Анжела Якубовская Писатель Александр Каневский: "Москвичи задают самые каверзные вопросы" Анжела Якубовская Соломон Соловьев Мечты и сны, воплощенные в реальность - Гороскоп дня Соломон Соловьев Любовь Степушова Доказано: Трамп в Боливии провел "цветную революцию" Любовь Степушова
Комментарии
Чтобы выиграть мировую войну, России нужно воссоздать СССР
США окажут гуманитарную помощь Сирии
Уральский депутат от "Единой России" хочет переехать в США на ПМЖ
Изгнанный Соловьевым бандеровец: я посеял в россиянах мыслевирусы
В ЛНР готовы пойти на компромисс с Украиной при одном условии
В ЛНР готовы пойти на компромисс с Украиной при одном условии
Чтобы выиграть мировую войну, России нужно воссоздать СССР
Лукашенко хочет взять кредит у США на строительство трубопровода
В ЛНР готовы пойти на компромисс с Украиной при одном условии
Николай Платошкин: поправки в Конституцию - чепуха
Зачем Белоруссия проводит совместные учения с НАТО
Глава КПРФ: сталинские времена еще вернутся в Россию
Не только русские: почему критикуют поправку о государствообразующем народе
Изгнанный Соловьевым бандеровец: я посеял в россиянах мыслевирусы
Уральский депутат от "Единой России" хочет переехать в США на ПМЖ
Горбачев призывает "делать революцию"
Уральский депутат от "Единой России" хочет переехать в США на ПМЖ
Горбачев призывает "делать революцию"
Жилищная кооперация в России: перспективы развития
Французы на Красной площади: зачем это нужно России
Чем плоха внешняя политика России
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ