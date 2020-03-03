В Санкт-Петербурге хулиганы применили газовый пистолет в метро

Полицейские Санкт-Петербурга задержали нескольких лиц, которые применили газовый пистолет при конфликте в метро с другими пассажирами. В настоящее время выясняются все детали случившегося, проверяются экстремистские мотив преступления.

Как сообщалось, инцидент случился 2 марта около полуночи на станции метрополитена "Академическая", на первой линии. Три парня и девушка начали конфликт с двумя мужчинами, как отметили очевидцы, они являются выходцами из Африки.

В ходе потасовки один из местных парней сделал несколько выстрелов из аэрозольного пистолета "Удар", после конфликт нашел продолжение в вагоне метро до очередной станции. После этого троица вышла на платформу, бросила аэрозольный баллон, и скрылась, а их оппоненты, не дождавшись прибытия полицейских, уехали в сторону центра города.