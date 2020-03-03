Массовое отключение потребителей холодной воды случилось в городе Рязани 3 марта. Причиной выступили ремонтные работы на водопроводе.
Полностью без воды остались жильцы шести улиц, а также два детских сада, общеобразовательная и музыкальная школы. На трех улицах в некоторых многоэтажных зданиях и на 11 улицах частного сектора уменьшат подачу холодной воды.
Отмечается, что ремонтные работы закончат сегодня до 17:00.
Судна-трубоукладчики, которые принадлежат компании Allseas, уже два месяца стоят без работы.