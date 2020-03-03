Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает ввести смертную казнь для лиц, распространяющих ложную информацию об эпидемии коронавируса.

По мнению политика, такая жесткая мера необходима для сохранения спокойствия россиян.

"Чтобы не было фальшивых вбросов, создающих панику в стране, нужно временно ввести смертную казнь за распространение фальшивой информации в отношении коронавируса", — заявил Жириновский.

"В 1941 году, когда была опасность захвата Москвы, разрешили московской милиции паникеров расстреливать. Прекратилась паника. Человек сто расстреляли — и тишина. Без этого было не остановить панические настроения, так и сейчас с коронавирусом", — добавил политик.